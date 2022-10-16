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  4. Demet Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" dedi! Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi

Demet Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" dedi! Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi

16.10.2022 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rassan Khoshnaw ile evlendiği konuşulan Ebru Gündeş'in sahnesine Demet Akalın gitti. Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş iddialara nokta koydu. Gündeş ayrıca "Hakkımda çok iddia var ben 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

Demet Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" dedi! Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Son olarak Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın sahnede bomba anlar yaşanmasına sebep oldu.

Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden sözler: Ebru Gündeş’in evine gidip...Seren Serengil'den Hadise'ye şoke eden sözler: Ebru Gündeş’in evine gidip...

Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş bu konuda ilk kez konuştu. Gündeş şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek "Hayır" dedi.

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Gündeş ayrıca açıklamasında "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

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Ebru Gündeş evlendi
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