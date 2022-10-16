Demet Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" dedi! Ebru Gündeş bakın ne yanıt verdi

Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile evlendiği ve Dubai'ye yerleşeceği iddiaları gündemde olan Gündeş'in tektaşı da geçtiğimiz haftaya damga vurmuştu. Son olarak Ebru Gündeş'in konserine giden Akalın sahnede bomba anlar yaşanmasına sebep oldu.

Akalın herkesin içinde "Evlilik var mı?" diye sorunca Gündeş bu konuda ilk kez konuştu. Gündeş şarkıyı söylediği anlarda yüzüğünü göstererek "Hayır" dedi.

Gündeş ayrıca açıklamasında "Benimle ilgili çok konuşurlar hep yalan dolan hakkımda çok iddia var. 5 senedir konuşmuyorum" dedi.

