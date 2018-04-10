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Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'i listeden çıkardı

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 09:45 | Son Güncelleme

Demet Akalın ünlü isimlerin sınıra yaptığı ziyaret sonrası polemik yaşadığı İbrahim Tatlıses ile ilgili şoke eden bir karar aldı

Demet Akalın, İbrahim Tatlıses'i listeden çıkardı

Ünlülerin sınır ziyareti nedeniyle İbrahim Tatlıses'le polemik yaşayan Demet Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen şarkıları konser repertuvarından çıkardı.

'YUSUF YUSUF' POLEMİĞİ

HT Magazin'in haberine göre, Demet Akalın, sanatçıların Mehmetçik'e moral vermek için Hatay'a yaptığı ziyaret sonrası, her etkinliğe aynı isimlerin gittiğini ifade ederek duruma tepki göstermişti. İbrahim Tatlıses'in konuyla ilgili yaptığı, "Yusuf Yusuf edip gelmedi kimse" açıklaması polemiği alevlendirmişti.

2013'TE BARIŞMIŞLARDI

Tatlıses'in sözlerine, "Oğlunu askere gönder" diye yanıt veren Akalın, ünlü türkücüye tepki olarak onunla özdeşleşen 'Vur Gitsin Beni', 'Beni Benden Alırsan', 'Kal Benim İçin' gibi şarkıları repertuvarından çıkardı.

Geçmişte de sık sık polemiğe giren iki ünlü en son 2013'te barışmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ibrahim tatlıses demet akalın Hatay

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
HELAL VELLA KADIN GİBİ KADIN.....
ibonun ahi gitmiş vahı kalmış artık.
Olay ne anlamadım. Demet Akalın sınıra gitmek istiyor da engelleyen mi var ? İlla heyet ile mi gitmek istiyor ? Cumhurbaşkanı yanında mı olsun istiyor ? Türkiye de sadece Sınırda mı kahraman askerler var ? Parası mı yok bu kadının ?
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