Demet Akalın’ın tarzının fiyatı dudak uçuklattı! Şıklığının bedeli 87 bin TL

Sanat dünyasının sevilen isimlerinden ünlü şarkıcı Demet Akalın dünyaca ünlü markaya ait bir kombiniyle AVM ziyareti yaptı. AVM’de uzun süre zaman geçirip alışveriş yapan Akalın ardından ise yemeğe geçti. Akalın yemeğin ardından AVM’den ayrılırken magazinciler tarafından görüntülendi. Ünlü şarkıcının kıyafeti dikkatleri çekerken fiyatı dudak uçuklattı.

DAHA ÖNCE BİR KONSERİNDE DE GİYMİŞTİ

Ünlü şarkıcının iki parçadan oluşan siya beyaz kıyafetini daha öncesinde bir konserinde giydiği ortaya çıktı. Dünyaca ünlü bir markaya ait olan kıyafetin fiyatı ise tam 45 bin TL olarak açıklandı. Kıyafetini spor ayakkabı ve siyah bir çantayla tamamlayan Akalın’ın ayakkabıları 15 bin, çantası ise 27 bin TL değerindeydi. Bu şıklığın toplam maliyeti 87 bin lirayı buldu.



