Demet Akalın'ın The Crown paylaşımına gelen yorum olay oldu! 'Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını...'

The Crown'un dördüncü sezonu gelir gelmez sosyal medyada olay oldu. The Crown yeni sezonu izleyen Demet Akalın da diziyle ilgili fikirlerini sosyal medyadan paylaştı. Kendini Kraliyet ailesiyle kıyaslayan Akalın yine gündem olmayı başardı.
Borçları yüzünden boşandığı Okan Kurt’la tekrar evlenmeyen ancak barışan ve birlikte yaşayan Akalın eski eşiyle ayrı yataklarda yattıklarını söylemişti. Demet Akalın, kendilerini Kraliyet Ailesi’ne benzetti. Popçu, Kraliçe'nin eşiyle ayrı yataklarda yattığını öğrenince "Ben ayrı yatıyoruz deyince kıyamet kopmuştu" dedi.
Demet Akalın'a bir takipçisi ise "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" dedi.
Demet Akalın bu yoruma çıldırdı. Akalın takipçisine "Kucağındaki bebeden utanmadın belli. Çok merak ediyorsan söyleyeyim yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b.ku yeme yazma bence. Ama o bebeğin bir gün böyle iş yaşatırsa beni hatırla. Karıya laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi diye" dedi.
2016 yılından beri İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ve İngiltere’nin Kraliçe Elizabeth’in hükümdarlık dönemindeki politik iklimini anlatan dizi The Crown, dördüncü sezonunda halk arasında en çok merak uyandıran, en fazla ilgi gören dönemi mercek altına alıyor. Bu sezon, kraliyet ailesinin monarşiyi ayakta tutmak adına canları pahasına verdikleri çabanın hikâyesine, bir de İngiltere’nin ilk kadın başbakanının görev süreci ve tüm dünyayı etkisi altına alan Prenses Diana’nın aileye adapte olma süreci ekleniyor.
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