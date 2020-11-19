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Demet Akalın'ın The Crown paylaşımına gelen yorum olay oldu! 'Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını...'

19.11.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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Demet Akalın'ın The Crown paylaşımına gelen yorum olay oldu! 'Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını...'

The Crown yeni sezonu izleyen Demet Akalın'ın yorumu olay oldu. Borçları yüzünden boşandığı Okan Kurt’la tekrar evlenmeyen ve ayrı yataklarda yattıklarını söyleyen Demet Akalın, kendilerini Kraliyet Ailesi’ne benzetti. Akalın'ın paylaşımına gelen yorum ise ünlü şarkıcıyı kızdırdı.

The Crown'un dördüncü sezonu gelir gelmez sosyal medyada olay oldu. The Crown yeni sezonu izleyen Demet Akalın da diziyle ilgili fikirlerini sosyal medyadan paylaştı. Kendini Kraliyet ailesiyle kıyaslayan Akalın yine gündem olmayı başardı.

Borçları yüzünden boşandığı Okan Kurt’la tekrar evlenmeyen ancak barışan ve birlikte yaşayan Akalın eski eşiyle ayrı yataklarda yattıklarını söylemişti. Demet Akalın, kendilerini Kraliyet Ailesi’ne benzetti. Popçu, Kraliçe'nin eşiyle ayrı yataklarda yattığını öğrenince "Ben ayrı yatıyoruz deyince kıyamet kopmuştu" dedi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın'a bir takipçisi ise "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" dedi.

YİNE AĞZINI BOZDU

Demet Akalın bu yoruma çıldırdı. Akalın takipçisine "Kucağındaki bebeden utanmadın belli. Çok merak ediyorsan söyleyeyim yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b.ku yeme yazma bence. Ama o bebeğin bir gün böyle iş yaşatırsa beni hatırla. Karıya laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi diye" dedi.

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THE CROWN 4. SEZON KONUSU

2016 yılından beri İngiliz Kraliyet Ailesi’nin ve İngiltere’nin Kraliçe Elizabeth’in hükümdarlık dönemindeki politik iklimini anlatan dizi The Crown, dördüncü sezonunda halk arasında en çok merak uyandıran, en fazla ilgi gören dönemi mercek altına alıyor. Bu sezon, kraliyet ailesinin monarşiyi ayakta tutmak adına canları pahasına verdikleri çabanın hikâyesine, bir de İngiltere’nin ilk kadın başbakanının görev süreci ve tüm dünyayı etkisi altına alan Prenses Diana’nın aileye adapte olma süreci ekleniyor.


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