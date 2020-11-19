Demet Akalın'ın The Crown paylaşımına gelen yorum olay oldu! 'Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını...'

The Crown'un dördüncü sezonu gelir gelmez sosyal medyada olay oldu. The Crown yeni sezonu izleyen Demet Akalın da diziyle ilgili fikirlerini sosyal medyadan paylaştı. Kendini Kraliyet ailesiyle kıyaslayan Akalın yine gündem olmayı başardı.

Borçları yüzünden boşandığı Okan Kurt’la tekrar evlenmeyen ancak barışan ve birlikte yaşayan Akalın eski eşiyle ayrı yataklarda yattıklarını söylemişti. Demet Akalın, kendilerini Kraliyet Ailesi’ne benzetti. Popçu, Kraliçe'nin eşiyle ayrı yataklarda yattığını öğrenince "Ben ayrı yatıyoruz deyince kıyamet kopmuştu" dedi.

Demet Akalın'a bir takipçisi ise "Borçlardan kaçmak için ayrı yattığını söylememiş değil mi?" dedi.

YİNE AĞZINI BOZDU

Demet Akalın bu yoruma çıldırdı. Akalın takipçisine "Kucağındaki bebeden utanmadın belli. Çok merak ediyorsan söyleyeyim yaptığım mal varlığım evlilik sözleşmemle beraber sadece bana ait. Bilmediğin b.ku yeme yazma bence. Ama o bebeğin bir gün böyle iş yaşatırsa beni hatırla. Karıya laf sokmaya çalışmıştım başıma geldi diye" dedi.