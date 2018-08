Demet Akalın: 'Işın Karaca atlardan deli gibi para kazanıyor! Gözüm onun parasında'

Kızı Hira’nın hayvanları çok sevdiğinden söz eden Akalın, “Burada da kendisine bir tane köpek aldı. ‘Bunu İstanbul’a götüreceğiz demi’ diyor. İstanbul’daki evde de köpeğimiz, civcivlerimiz, kuşumuz, 2 tane tavşanımız, bir tane atımız var. Atı Berkay almıştı ona 2 sene önce. Doğum günü hediyesiydi. Eve yakın bir çiftlikte tüp bebek tedavisi görüyor. Işın Karaca’ya rakip olacağım. Işın deli para kazanıyor. Gözüm Işın’ın parasında. Atlardan çok para kazanıyor. Diyor ki 14 tay var, yarışlar, marışlar. Şaka yapıyorum tabi. Anlamadığım bir sektör. Hira’nınki at değil, midilli falan. Geçen gittim çiftliğe, ‘midilli tüp bebek tedavisi görüyor, bu doğursun bir işe yarasın’ dediler. İyi dedim bende” şeklinde konuştu.

"Hira’nın devlet okuluna gitmesini tercih ederiz"

Kızı Hira’nın devlet okuluna gitmesinden yana olduklarını kaydeden Akalın, “Özel okullara verilen paralar. Bizim zamanımızda sadece tebeşir parası toplanırdı. Bana ve babasına kalsa devlet okuluna gitmesini tercih ediyorum” dedi.

Uçakta yaşananları anlattı

Adana’dan Bodrum’a döndüğü sırada bomba ihbarı ile uçakta heyecan dolu anlar yaşayan ünlü sanatçı, yaşanan olayla ilgili şöyle dedi:

“Yapan doktordu, baya yaşı da vardı. ‘Bak ne var ki, içinde bomba var’ diye espri yapmış. Hatta önümüzde bir avukat vardı, ‘indiğimde suç duyurusunda bulunacağım.’ dedi. Uçaktaki herkes onun binmesini istemedi. Çünkü artık yolcuların inisiyatifine kalmıştı. Kaptan da çok aklı başında bir açıklama yaparak, ‘Bomba kelimesi o kadar haberlerde, gazetelerde yazılıyor, havaalanlarında bu kelime kullanılmaz, şakası bile yapılmaz.’ dedi. Doktor ağabey öyle bir şaka yaptı, yarım saat, 45 dakikamıza mal oldu. O bir de uçamadı da. Ne yaptı bilmiyoruz ama insanları strese soktu. Bütün hava trafiği ile oynadı. Uçakta çok çocuk vardı. Eve gittiğinde ne kadar güzel bir espri yaptım diye düşünmüştür ama doktor olması çok enteresandı, bütün uçak şoka girdi.”

O an neler hissettiğini de anlatan Akalın, “Korkmadım. Çünkü tam merdivenlerden çıkarken aldılar ağabeyi. Ben sahnede olduğum için korumayı kontrol ederim, kavga varsa onu kontrol ederim. Her şeyden haberdar olmak da çok kötü. Baktım böyle, bir tane polis geldi, ‘Arkaya geçin.’ dedi. Sonra polis 4 oldu. Allah dedim bir sıkıntı var. Bavul falan arayacaklar, birisini yakaladılar galiba dedim. Sonra hostes hanım ‘Yanlış anlama.’deyince anladım birinin şaka yaptığını ama biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Yapan delikanlı genç biri olur, çocuk olur ama öyle biri de değil. Yazın sıcağında insanlar zaten yolculuk ediyor. Ağabey tüm hava trafiği ile oynadı. Bana denk geldi bu da. Ben zaten paratonerim, her şey beni çeker böyle çeker. Ben oturuyorum 3’üncü sırada, önümde avukat vardı, o benden daha cengaver çıktı. Tüm uçak adama bağırdı çağırdı. Kaptan adamı almayacağız deyince alkış, kıyamet koptu.” ifadelerini kullandı.