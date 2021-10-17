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  4. Demet Akalın, kavgaya karışan Okan Kurt için yardım istedi: Nerede bu polisler?

Demet Akalın, kavgaya karışan Okan Kurt için yardım istedi: Nerede bu polisler?

17.10.2021 22:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Akalın, Okan Kurt'un sahibi olduğu Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini söyledi. Instagram'dan video paylaşarak polisten yardım isteyen Akalın "Okan’ı dışarı çıkartmıyorlarmış, polisi de içeri sokmuyorlarmış. Okan’ın can güvenliği yok. Beykoz Emniyet'i nerede? Ben de İstanbul'a inince oraya gideceğim" dedi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, Instagram hesabından paylaştığı hikayelerde eşi için yardım istedi.

Demet Akalın, Okan Kurt'un sahibi olduğu Hirahan Restoran’da yan komşusuyla kavga ettiğini söyledi. İzmir'de havaalanında çektiği videoyu paylaşan Akalın şu ifadeleri kullandı:

"Şu an İzmir Havaalanı'ndan dönmeye çalışıyorum. Hirahan'da yan tarafla kavga olmuş ve Okan Kurt'u çıkartmıyorlarmış dışarı. Polisi sokmuyorlarmış dükkanın içine. Nerede yaşıyoruz biz? Nerede yaşıyoruz, Beykoz emniyeti nerede? Nerede yani bu polisler? Anlayamadım yani. Bu videoyu atmak zorunda kaldım. Bu nasıl bir şey ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çıkartmayacağız Okan Kurt'u o dükkandan. Nasıl oluyor bu işler?"

"ADAMIN CAN GÜVENLİĞİ YOK"

"Bütün basındaki arkadaşlarımdan da rica ediyorum. Adamın can güvenliği yok yani. Bir inin bakalım Hirağan'a, ben yoldayım. Ben de gideceğim kadın başıma. Hangi sokağı kapatıp, kimi dükkana almıyorlar göreceğiz. Polisi tutuyor adamlar. Polisin içeri girmesine izin vermiyorlar" dedi.

BOĞAZ KENARINDA LÜKS RESTORAN

Okan Kurt, Haziran 2020'de Beykoz Anadolu Hisarı'nda boğaz kenarında lüks bir restoran açmıştı. Akalın restoranın kendisiyle ilgisi olmadığını ifade ederek, Okan Kurt ve ailesine ait olduğunu söylemişti.


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