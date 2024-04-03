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Levi's Trucker serisinin en beğenilen kot ceketi indirime girdi

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.04.2024 14:17
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Levi's markasının ikonik Trucker serisinin en beğenilen parçalarından biri olan The Trucker Kot Ceket, Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Zamansız şıklığı ve kalitesiyle öne çıkan, bahar ve yaz aylarında gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları arasında yer alacak bu kot cekete bir şans vermeye ne dersiniz?

Levi's Trucker serisinin en beğenilen kot ceketi indirime girdi

Kot ceketsiz bir bahar tabii ki düşünülemez! Stilinizi yansıtan tarz bir kot ceketle bahar aylarını en havalı şekilde geçirmek isterseniz, Levi's'ın klasikleşmiş Trucker serisinin kot ceketine bir göz atabilirsiniz. Dayanıklı denim kumaşıyla öne çıkan ceket, sade ve şık görünümü ile her tarza kolaylıkla uyum sağlıyor. Hem sokak stiline hem de şık kombinlere mükemmel şekilde eşlik eden Levi's Trucker Kot Ceket, kısa süreliğine çok özel bir fiyatla sizleri bekliyor. Zamandan ve stilden ödün vermeden tarzını tamamlayacak bu parçayı kaçırmamak için hemen sepete ekleyin ve kendinizi özel hissedin.

Zamanın ötesine geçen bir parça: Levi's The Trucker Jacket

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Levi's The Trucker Jacket, sokak stilini yansıtan ikonik bir tasarıma sahip. Dayanıklı ve yüksek kaliteli denim kumaştan üretilen ceket, düğme ile kapanan ön cep ve yan cepleriyle dikkat çekiyor. Günlük giyimde rahatlıkla kullanılabileceğiniz ceket farklı stillerle kombinlenebilir. Levi's markasının efsanevi Trucker ceket serisi, zamanının ötesine geçen bir parça ve erkeklerin gardırobunun vazgeçilmez zamansız parçalarından biri.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Bedeniniz neyse onu alın. Görseldekiyle tamamen aynı gözüküyor."

  • "Resimlerde de gözüktüğü gibi boydan kısa, mevsimlik kot ceket."

  • "Her yönü ile güzel bir alışveriş oldu, teşekkürler."
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Bu içerik 3 Nisan 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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