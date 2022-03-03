Demet Akalın Leonie Hanne'ın kıyafetinden rahatsız oldu! Cinsel organ yorumu şoke etti

Moda influencerı Leonie Hanne Instagram'ı pozlarıyla sallıyor. Dev moda markalarının peşinde koştuğu Hanne iddialı kombinleriyle dikkat çekiyor. Milano Moda Haftası'na da damga vuran İngiliz asıllı Alman influencer Leonie Hanne, yaptığı bu kombinle Demet Akalın'ı kızdırdı.

Leonie Hanne'ı takip eden Demet Akalın gelen son kombinden rahatsız olunca ünlü influencera 'unflow' yazdı ve derhal takipten çıktı. Akalın'ın bu hareketi dalga konusu oldu, bazı kullanıcılar 'Demet Akalın kıskandı mı?' dedi.

Demet Akalın bu soruya öyle bir yanıt verdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. 'Demet Akalın kıskandı mı?' sorusuna 'Yooo a. görmekten kustum!' diyen ünlü şarkıcı Instagram'ın gündeminde.





