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  4. Demet Akalın Leonie Hanne'ın kıyafetinden rahatsız oldu! Cinsel organ yorumu şoke etti

Demet Akalın Leonie Hanne'ın kıyafetinden rahatsız oldu! Cinsel organ yorumu şoke etti

03.03.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda influencerlarından Leonie Hanne iddialı tarzıyla gündeme geliyor. Demet Akalın tarafından takip edilen Hanne yine cesur bir paylaşım yapınca ünlü şarkıcının hışmına uğradı. Demet Akalın, önce paylaşımın altına 'unfollow' yazdı sonra gelen yorumlara yanıt verirken ağzını bozdu.

Demet Akalın Leonie Hanne'ın kıyafetinden rahatsız oldu! Cinsel organ yorumu şoke etti

Moda influencerı Leonie Hanne Instagram'ı pozlarıyla sallıyor. Dev moda markalarının peşinde koştuğu Hanne iddialı kombinleriyle dikkat çekiyor. Milano Moda Haftası'na da damga vuran İngiliz asıllı Alman influencer Leonie Hanne, yaptığı bu kombinle Demet Akalın'ı kızdırdı.

Leonie Hanne'ı takip eden Demet Akalın gelen son kombinden rahatsız olunca ünlü influencera 'unflow' yazdı ve derhal takipten çıktı. Akalın'ın bu hareketi dalga konusu oldu, bazı kullanıcılar 'Demet Akalın kıskandı mı?' dedi.

Ekran Alıntısı

Demet Akalın bu soruya öyle bir yanıt verdi ki görenlerin ağzı açık kaldı. 'Demet Akalın kıskandı mı?' sorusuna 'Yooo a. görmekten kustum!' diyen ünlü şarkıcı Instagram'ın gündeminde.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Akalın
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