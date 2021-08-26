Demet Akalın müjdeyi verdi! Manavgat yangınında evini kaybeden Fatma teyze evine kavuşuyor

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.

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Ünlü şarkıcı Demet Akalın da yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti.

Akalın Fatma teyzeye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.

Akalın "Haftaya Fatma teyzemin evini full teslim ediyoruz. Çok güzel oldu be" notunu yazdı.





