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Demet Akalın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada ti'ye alındı!

10.02.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Akalın'ın online alışveriş paylaşımında yaptığı hata takipçileri tarafından tiye alındı. Online alışveriş sitesinden ütü satın alan Demet Akalın, ütü fiyatının saniyeler içinde arttığını iddia etti. Ancak takipçileri ise Akalın'ın yaptığı hatayı fark etti ünlü şarkıcıyı uyardı.

Demet Akalın online alışveriş paylaşımı olay oldu! Sosyal medyada ti'ye alındı!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, online alışveriş yaparken yaptığı bir hatayla olay oldu. Online alışveriş sitesinden ütü alan Demet Akalın, "Almayın! 300 liralık el ütüsü önce 600 sonra 940 oldu. 1 saniye içinde! Yuh yani dolandırıyorsunuz milleti, şikayet edeceğim" notuyla paylaşımda bulundu.

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3 ADET ALDIĞI İÇİN FİYATIN ARTTIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Ancak paylaşımda bahsi geçen el ütüsünün fiyatının 300 lira olduğu, Akalın'ın 3 adet aldığı için fiyatın 940 liraya çıktığı dikkat çekti.

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Takipçilerinin gözünden kaçmayan bu hata, Demet Akalın'ın sosyal medyada ti'ye alınmasına neden oldu.

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Demet Akalın
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