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Demet Akalın özel okul fiyatlarına isyan etti! "Milletvekili olmam gerek" diyerek...

05.01.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlara isyan eden isimlerden biri de Demet Akalın oldu. Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen yüzde 65'lik zamma isyan ederek "Yemin ediyorum harcanıyorum milletvekili olmam lazım" dedi.

Demet Akalın özel okul fiyatlarına isyan etti! "Milletvekili olmam gerek" diyerek...

Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken şarkıcı Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamlara da sessiz kalmadı. Artan fiyatlara tepki gösteren şarkıcı sitem etti.

Instagram hesabından bazı okulların fiyat listesi olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşan Akalın, "Eğitim parasız olmalı. Bunlar özel okullar. Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem" dedi.

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Bir diğer paylaşımda okullardaki kitapların ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Kitaplar bedava olsun. Yazmışlar 'Almanya'da zaten öyle' diye. Yemin ederim harcanıyorum milletvekili olmam lazım. Evet olmam lazım. Bakanlık zorda vekil olur."

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