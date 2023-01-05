Demet Akalın özel okul fiyatlarına isyan etti! "Milletvekili olmam gerek" diyerek...

Gündeme dair yorumlarıyla dikkat çeken şarkıcı Demet Akalın, özel okul fiyatlarına gelen zamlara da sessiz kalmadı. Artan fiyatlara tepki gösteren şarkıcı sitem etti.

Instagram hesabından bazı okulların fiyat listesi olduğu iddia edilen bir fotoğraf paylaşan Akalın, "Eğitim parasız olmalı. Bunlar özel okullar. Yakınımda devlet okulu olsa saniye düşünmem" dedi.

Bir diğer paylaşımda okullardaki kitapların ücretsiz olması gerektiğini söyleyen Akalın, sözlerine şöyle devam etti: "Kitaplar bedava olsun. Yazmışlar 'Almanya'da zaten öyle' diye. Yemin ederim harcanıyorum milletvekili olmam lazım. Evet olmam lazım. Bakanlık zorda vekil olur."



