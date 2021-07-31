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  4. Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

31.07.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, klibinde robotla evlenen Aleyna Tilki’ye “Şaklaban” göndermesi yaptı. Genç popçu da Demet ablasına “İçi geçmiş” cevabı verdi.

Demet Akalın 'şaklaban' göndermesi yaptı! Aleyna Tilki'den yanıt gecikmedi

Aleyna Tilki, 'Sır' isimli şarkısının klibinde robot ile evlendi. Genç popçuya eski dostu ve ablası Demet Akalın'dan "Şaklaban" göndermesi geldi. Sivri dilli Akalın, Instagram hesabından "Bi Daha Bi Daha" şarkısını paylaşarak; "Hiçbir şaklabanlığa gerek kalmadan büyük şarkı yapmak. Sinan Akçıl teşekkürler lordum!" diyerek Akçıl'a teşekkür edermiş gibi yapıp Aleyna Tilki'ye gönderme yaptı.

ALEYNA'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Tilki de bunun üzerine "Burda pop dünyasının içi geçmiş heralde. Hayatımın en sürreal ve eğlenceli lansmanını yaptım düğün konseptiyle. Lady Gaga etten kıyafet giyince kimse garipsemiyor. Ben robotla evlenince buradaki herkes şok" cevabı verdi. Akalın, daha önce de Aleyna Tilki için "Yazık dünya starı olacağım diyordu, çocuk dizisinde başrol oldu" tepkisi göstermiş ve ikili arasında gerilim başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Demet Akalın
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