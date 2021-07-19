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Demet Akalın: Seda Sayan'a kırgınım

19.07.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bodrum'da sahne alan Demet Akalın, sahne öncesinde Seda Sayan'a kırgın olduğunu açıkladı. Akalın "Ben ağlarken bir gün sonra programa başlamasına kırıldım" dedi.

Demet Akalın: Seda Sayan'a kırgınım

Bodrum Bardakçı koyunda bulunan bir otelde sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın tatilcileri coşturdu. Zaman zaman sevenlerine espriler yapan Akalın bir ara sahneden inerek sevenleriyle beraber şarkı söyledi. Hayranlarıyla bol bol sohbet eden Akalın, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

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"KAYNANALAR HAZIR OLSUN"

Konser öncesi basın mensuplarının sorularının sorularını yanıtlayan Demet Akalın samimi açıklamalarda bulundu. Yeni şarkısı "Bi Daha, Bi Daha" hakkında konuşan Akalın, "Şarkıyı dinlediğimiz an 'Bu Olmuş!' diyerek ailecek evde tepindik" dedi. Yeni televizyon projesi Gelinim Mutfakta ile ilgili sorularını yanıtlayan Akalın, "Kaynanalar hazır olsun, kırmızı elmamı alıp geliyorum" diye konuştu.

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"SEDA ABLAYA ÇOK KIRGINIM"

Yakın zamanda Seda Sayan ile tatsızlık yaşayan Demet Akalın, "Seda ablaya çok kırıldım ama saygım var. Okan ile nikahımızda şahidimizdi. Bizim büyüğümüz. Kırıldım ona evet ben ağlarken bir gün sonra programa başlamasına ama olsun o bizim ablamız, nikah şahidimiz" diyerek hala kırgın olduğunun da altını çizdi.

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Demet Akalın Seda Sayan
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