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  4. Demet Akalın sonunda Türkiye'ye giriş yaptı: Kızı Hira'nın anne özlemi ise yürekleri dağladı!

Demet Akalın sonunda Türkiye'ye giriş yaptı: Kızı Hira'nın anne özlemi ise yürekleri dağladı!

10.06.2021 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güzel şarkıcı Demet Akalın sonunda Amerika'dan Türkiye'ye döndü. Güzel bir tatilin ardından ailesiyle birlikte yemek yerken story paylaşan Demet Akalın'ın kızı Hira'nın anne özlemi yürekleri dağladı...

Demet Akalın sonunda Türkiye'ye giriş yaptı: Kızı Hira'nın anne özlemi ise yürekleri dağladı!

Demet Akalın, Seda Sayan'la kavga ettikten sonra soluğu Amerika'da aldı. New York City'de konser verdikten sonra Miami'ye geçen güzel şarkıcı, turist olup Miami sokaklarının tozunu attırdı. Ancak yalnız değildi, yanında Seren Serengil'in kankası Arto da vardı.

Demet Akalın

TATİL BİTTİ DEMET ABD'DEN DÖNDÜ

Arto'yla birlikte New York City'de gezmelere doyamayan Demet Akalın bir ara Koronavirüs aşısı olmayı bile düşünmüş olsa da; Amerika'da aşı olmaya sıcak bakmayan Demet Akalın aslında sanılanın aksine oraya tatil için gitmedi. Bir buçuk seneden uzun zamandır sahne alamayan güzel şarkıcı; konser vermek için şehir değil ülke değiştirdi!

Demet Akalın

Amerika'da bir kafeyle anlaşan Demet Akalın, güzel bir konser verdi ve New York tatiline Arto'yla birlikte devam etti. New York'tan sonra ise durak Miami'ydi! Arkadaşlarıyla birlikte Miami kazan, Demet Akalın kepçe misali gezip durdular. Ancak tatil sona erdi ve güzel şarkıcı sonunda vatanına döndü.

HİRA'NIN ANNE ÖZLEMİ!

Uzun bir uçuştan sonra evine ve kızına kavuşan Demet Akalın'ın mutluluğu görülmeye değerdi. Eve döner dönmez Hira'ya, ünlü fastfood zincirlerinden yemek söyleyen Demet Akalın; kızıyla ve Okan Kurt'la "kaliteli" zaman geçirmek istedi.

DemetAkalın-Hira

Ancak tam bir sosyal medya bağımlısı olan Hira, günlerdir görmediği annesinin yüzüne bile bakmadan video izleyerek yemek yemeye devam etti! Birkaç kere kızı Hira'ya seslenen Demet Akalın, kızının kendini ne kadar özlediğinden bahsetmeye başladı...

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Demet Akalın
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