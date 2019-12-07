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Demet Akalın Trabzon'da coşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 15:20 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Demet Akalın Trabzon'da verdiği konserle sevenlerini coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Demet Akalın, en güzel şarkılarını seslendirdiği konserinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Demet Akalın Trabzon'da coşturdu

Pop müziğin önemli isimlerinden Demet Akalın, Trabzon Tren'de verdiği konserle hayranlarına keyifli dakikalar yaşattı. Karadenizli sevenleri için özel bir repertuvar hazırlayan Akalın, sahnede kaldığı iki saat boyunca sevenlerini coşturdu.

Özel dansçılarının da kendisine sahnede eşlik ettiği konserde sanatçı, şarkıları ve şovları ile eğlence dolu bir geceye imza attı. Haraketli ve duygusal şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatan Akalan, Trabzon'a ve Karadeniz'e güzel bir mekan kazandıran Trabzon Tren'in işletme sahiplerine kendisini sevenleriyle buluşturduğu için teşekkür etti.

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demet akalın trabzon

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
sallayın sallayın. ulan evlat olsa sevilmez. trabzonda trabzonlu olmayan azınlık gitmiştir konsere... aklı başında trabzonlular gitmez.
Bence demet akalının solisti coşmuş o değil:)
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