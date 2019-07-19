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Demet Akalın trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı "Kızım yanımdayken arabamı yumrukladı"

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 19.07.2019 01:44 | Son Güncelleme

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, trafikte kendisini sıkıştıran bir sürücünün arabasına yumrukla saldırdığını açıkladı.

Demet Akalın trafikte yaşadığı saldırıyı anlattı "Kızım yanımdayken arabamı yumrukladı"

Demet Akalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte saldırıya uğradığını ve şikayetçi olduğunu duyurdu.

Bodrum Turgutreis'te kızıyla birlikte araçta olduğu sırada, başka bir sürücünün aracına yumrukla saldırdığını açıklayan Demet Akalın, o anlarda kızının da çok korktuğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla yaşadığı olayı anlattı.

akalın

"PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"
Uçankuş TV'ye de trafikte yaşadığı saldırıyı anlatan Demet Akalın, "Benim Demet Akalın olmam önemli değil. Arabada çocuk var bir kere. Cesarete bakar mısınız? Adam arabadan iniyor, arabayı yumrukluyor. Ya arabada eşim olsaydı. Artık bu işin erkeği kadını kalmadı. Eşim Okan, böyle durumlarda daha sakin ama ben deliriyorum. Ben trafik kurallarına uymayan birisi olsam, bir kural ihlali yapsam anlarım. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Zaten beni görünce şok oldu. Arabasına koştura koştura geri gitti. Bu sefer peşini bırakmayacağım bu işin" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
demet akalın trafik

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