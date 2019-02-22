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Demet Akalın ve Alişan barıştı! Ece Erken bakın ne yaptı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 22.02.2019 12:22 | Son Güncelleme

Ece Erken, mahkemelik olduğu Demet Akalın'la 6 yıl sonra barışan yakın dostu Alişan'ı anında sosyal medya hesabında takipten çıkardı. Ece Erken'den ilk yorum da geldi.

Demet Akalın ve Alişan barıştı! Ece Erken bakın ne yaptı

6 yıl önce küsen Demet Akalın ve Alişan, bugün Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programında gözyaşları içinde barıştı.

Eskiden Demet Akalın'la yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen ancak şimdilerde mahkemelik olan Ece Erken ise yakın arkadaşı Alişan'a tepki göstererek onu sosyal medya hesabından takipten çıkardı.

Alişan ise samimi olduğu arkadaşı Ece Erken'i takip etmeye devam ediyor.

Ece Erken ayrıca hesabından da şu açıklamayı yaptı: Kimin kimin hakkında ne konuştuğunu bilince ortada şeref, namus varsa ÖZÜR yoksa kimse benden 'ne mutlu barışmışlar' sözünü beklemesin... Ben mahkemelik olduğum için değil her şeyi bildiğim için kırgınım."

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ECE ERKEN-DEMET AKALIN ARASI ÇOK GERGİN

Ece Erken, yorumcu olarak görev aldığı Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında dün Demet Akalın'a canlı yayınında ateş püskürmüştü. Ece Erken eski eşi Serkan Uçar'ın, oğlu Eymen'in velayetini almak için mahkemeye başvurduğunu canlı yayında açıklamıştı. Erken eski arkadaşı Akalın'ın olaya dahil olmasına çok sinirlenip aralarındaki Whatsapp yazışmaları ifşa etmişti. Ece Erken'in yaptığı açıklamalardan sonra Demet Akalın, Erken hakkında tedbir kararı çıkarttı.

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demet akalın Demet Akalın ve Okan Kurt Alişan ece erken

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