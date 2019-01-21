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Demet Akalın ve Okan Kurt ayrıldı mı? Akalın'dan ilk açıklama

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ÜNLÜLER  | 21.01.2019 12:03 | Son Güncelleme

Bir süre önce boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın ayrılıktan kısa süre sonra barışmıştı. Sürekli gündeme gelen Kurt ve Akalın çiftinin ayrılıkları konuşulurken o iddialara yanıt gecikmedi.

Demet Akalın ve Okan Kurt ayrıldı mı? Akalın'dan ilk açıklama

Demet Akalın ve Okan Kurt cephesinde yeni gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz yıl olaylı bir şekilde boşanan Okan Kurt ve Demet Akalın ayrılığa çok fazla dayanamamış tekrar barışmıştı. Bugün bazı internet sitelerinde Demet Akalın ve Okan Kurt’un sosyal medya hesaplarından birbirlerini takip etmeye bıraktığı iddia edildi.

Çıkan haberlerin ardından 2.Sayfa programına bağlanan Demet Akalın ayrılık iddialarına açıklık getirdi.

Akalın iddialara şöyle yanıt verdi:

"Biz zaten birbirimizi takip etmiyoruz. Ayrılmadık, Allah korusun. Akşam Dubai’ye tatile gidiyoruz. Okan benim koyduğum fotoğraflara sinir oluyor, ‘onu neden koydun, bunu neden koydun?’ çekemem onu. O yüzden boşandıktan sonra takipleşmiyoruz."

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Demet Akalın ve Okan Kurt demet akalın okan kurt

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