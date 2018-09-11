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Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasıyla ilgili yeni iddia

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 13:41 | Son Güncelleme

Boşanma kararı alan Demet Akalın ve Okan Kurt ile ilgili şaşırtan bir iddia gündeme geldi! Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanma sebebi bu iddia mı?

Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasıyla ilgili yeni iddia

Eşi Okan Kurt'un 150 milyon TL'yi aşan borçlarından dolayı sıkışan Demet Akalın, dün gerçekleşen haciz işleminden sonra boşanma kararı almıştı. Gündeme bomba gibi düşen boşanma kararının ardından şoke eden bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre boşanma talebinin Okan Kurt'tan geldiği söylendi.

"SİZ ÇOK ÜZÜLÜYORSUNUZ, YIPRANIYORSUNUZ"

2.Sayfa program sunucusu Gülşen Yüksel, Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanmasıyla alakalı önemli duyumlar aldıklarını söyledi. Alınan duyumda, boşanma talebinin Okan Kurt'tan geldiği söylendi.

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne olduDemet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Okan Kurt'un haciz nedeniyle zor günler yaşayan eşi Demet Akalın'a "Siz çok üzülüyorsunuz bu süreçte yıpranıyorsunuz" diyerek boşanma talep ettiği iddia edildi.

HACİZ İŞLEMİNİN SEBEBİ...

Programda konuşulan diğer bir iddia ise, Okan Kurt'un evinin bir odasını ofis olarak kullandığı için haciz işleminin gerçekleştiğiydi.

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