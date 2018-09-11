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Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.09.2018 09:15 | Son Güncelleme

Haciz haberleriyle gündeme gelen Demet Akalın'dan flaş karar! Demet Akalın eşi Okan Kurt'tan boşanmaya karar verdi

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor

Haciz haberleri nedeniyle zor günler geçiren Demet Akalın ve Okan Kurt çifti ayrılık kararı aldı.

Demet Akalın ile Okan Kurt, 23 Nisan 2012'de nikah masasına oturmuş çiftin bu evlilikten Hira isminde bir de kızları dünyaya gelmişti.

Geçtiğimiz yıllarda Okan Kurt'un işleri bozuldu ve aile şirketleri olan Martaş Lojistik piyasaya yaklaşık 150 milyon TL borçlandı.

EVLERİNE HACİZ GELDİ

Borçların ödenmemesi üzerine dün çiftin Beykoz'daki evlerinde haciz işlemi uygulandı.

Demet Akalın'ın evinde haciz işlemiDemet Akalın'ın evinde haciz işlemi

Karar gereği, villada bulunan bir dizi eşya haczedildi. Aralarında televizyon, bilgisayar, klima ve tabloların olduğu eşyalar, kamyona yüklenerek götürüldü.

Daha önce 'evliliğimizde kriz yaşadık ama çok şükür atlattık' diyen Demet Akalın, son yaşanan gelişmenin ardından Okan Kurt'tan boşanma kararı aldı.

Çiftin davası bugün Beykoz Adliyesi'nde görülecek... (Hürriyet)

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
kadın milleti işte adamın işler ters gidince hemen boşansın, kadınların çoğu menfaatçi
ALLAH KIMSEYI DUSURMESIN AMA 350 BIN TL YE KOL SAATI TAKMAKLA OLMUYO. MALESEF SIMDIKI BUTUN EVLILIKLER MADDIYAT UZERINE ZORU GORUNCE HERKES ESINI BIRAKIYO
Zor durumda hani birbirine destek olma, yalnız bırakmama işi ??? Böyle çift olur mu ? Müstehak size.
EY PARA SEN NELERE KADİRSİN,PARASI VARSA YANAŞ...BİTİNCE KAÇ..
yidiniz mi zıdığı:))))) zaaaaa xd:) zuhahahshs:) hava atıyordunuz aldınız mı havayı:)
demet akalın mallarını kaptırmasın diyedir merak etmeyin!
Parayı pulu yap demet in üzerine boşan sonra ıyi guzel
haciz kadar insan haklarına aykırı bişey yok
para bitti aşk bitti:)
HANİ NERDE İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE??SİZİN DİNİNİZ İMANINIZ PARA MALK MÜLK..
MALLARI KURTARMA ÇABASI
akılları sıra malları kaptırmayacaklar. koftiden boşanma. ben olsam bunları boşamam. neyse borçları ödesinler. kimin canını yaktılarsa hesabını versinler.
para bitti aşk bitti tabi
Hani iyi günde,kötü günde demiştiniz.Sahte evlilikler...
batan gemiyi önce kimler terkedermiş demet varlıkta yoklukta deye yola çıkmadınızmı siz sadece varlıktamı deiniz
bu dünya böyle!hep yiyordunuz bizde ağzınıza bakıyorduk,biraz da siz zorluk nedir bilin ..
Para bitti ortaklık bitti,okanla niçin evlendiği ortaya cıktı.Yani diğerleride aynı aşkmış,meşkmiş,para varsa aşıksın
Firması batmıştır ödeme yapamıyordur aşkım boşalanım paraları sana aklayım bir ömür yaşarız mantığı...
Mal kaçırmak için yapılan anlaşmalı bir boşanma olduğu belli.
RESMİ OLARAK BOŞANIN Kİ.MALLARIN BİR KISMI KURTULMUŞ OLSUN.CİN GİBİ ÇOCUK BUNLAR
Batmıştır biri , paralar bir hesapta kalsın icra gelmesin... siz giderken ben geliyordum
YAZIK O ZAVALLI ÇOCUGA ! EVLENMEK KİİM BUNLAR KİM !
Demekki neymiş? Para bitti Aşk bitti.
iyiolacak
Ne oldu iyi günde kötü günde şarkı olarak kaldı ...
boşandığında bütün alacaklarının önüne geçiyor tazminat alacağı.yoksa bi günde niye boşansın
ne olucak şimdi
haber doğru ise,sıfatına tüküreyim ikisininde,tv karşısında atıp tutuyorlar,hersey normal biz mutluyuz diye
para bitti aşk bitti kızlar evine gitti , zamanında ne güzel anlatmış ankaralı namık, önce ye gez borçlandır çocuk yap sonra para bitince aç kalacam korkusu tekmeyi vur , halbuki iyi yere tezgah açmıştı demet ...
parası bitti bastı tekmeyi.
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