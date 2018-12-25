Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!

Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay- Özlem Odaşahin, Suat Sungur-Ahu Sungur eşleri ile Yaparsın Aşkım'a konuk olacaklar. Çiftler, eğlenceli anlara sahne olan çekimlerde kameraya birlikte poz verdiler.

Ayrık'ın Okan Kurt, Berkay ve Suat Sungur'a “Deplasmana gideriz değil mi?” teklifi ise Demet Akalın tarafından anında reddedildi. “Evde kimin borusu öter?” sorusu ise kadınlar tarafından “Belli olmuyor mu?” diye yanıtlandı.

Eğlence ve kahkaha dolu yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı FOX'ta.

