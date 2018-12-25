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Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.12.2018 21:23 | Son Güncelleme

Sunuculuğunu İlker Ayrık’ın üstlendiği ekranların sevilen yarışma programı “Yaparsın Aşkım”ın yılbaşında ekrana gelecek yeni bölümünün konukları ünlü çiftler olacak.

Demet Akalın ve Okan Kurt, Yaparsın Aşkım'ın yılbaşı bölümünde yarışacak!

Demet Akalın-Okan Kurt, Berkay- Özlem Odaşahin, Suat Sungur-Ahu Sungur eşleri ile Yaparsın Aşkım'a konuk olacaklar. Çiftler, eğlenceli anlara sahne olan çekimlerde kameraya birlikte poz verdiler.

Ayrık'ın Okan Kurt, Berkay ve Suat Sungur'a “Deplasmana gideriz değil mi?” teklifi ise Demet Akalın tarafından anında reddedildi. “Evde kimin borusu öter?” sorusu ise kadınlar tarafından “Belli olmuyor mu?” diye yanıtlandı.

Yaparsın Aşkım Yılbaşı (4)

Eğlence ve kahkaha dolu yılbaşı özel bölümü 31 Aralık Pazartesi akşamı FOX'ta.

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Yaparsın Aşkım yılbaşı demet akalın Okan Kurt

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Hiç sasirmadim . heryerde her olayda her konuda bunlar . gereksiz olduğu için izlenmeyecek bile
amann çok ihtiyacları var geçen yıllardada bunlara vermiştiniz
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