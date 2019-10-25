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Demet Akbağ'dan yıllar sonra bir ilk

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 25.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Bir trafik kazasında eşi Zafer Çika'yı kaybetmesinin ardından sessizliğe bürünen Demet Akbağ, aylar sonra izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Güzel haberi ise Yılmaz Erdoğan açıkladı.

Demet Akbağ'dan yıllar sonra bir ilk

Ünlü oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, geçtiğimiz Mart ayında hayatını kaybetmişti. Bu ani ölüm sonrası hayatının en zor günlerini geçiren Demet Akbağ aylarca ne ekranlarda ne de farklı bir projede görülmüştü.

Demet Akbağ, eşini kaybetmesinin ardından aylar sonra yeni bir iş için harekete geçti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ'ın rol alacağı bir tiyatro oyununu sahnelemeye hazırlandığını açıkladı.

Sevenleri Demet Akbağ'ın bu haberini duyup havalara uçarken, henüz proje ile ilgili bir detay gelmedi. Ancak Akbağ'ın yaşadığı üzüntüyü atlatması, takipçilerini mutlu etti.

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Demet Akbağ Demet Akbağ eşi

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