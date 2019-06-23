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Demet Akbağ oyunu kullandı! 'İçeride prova yapabiliyor muyuz?'

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 23.06.2019 10:09 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta oyunu kullandı. Akbağ, sandık görevlilerinden damgayı doğru basmak istediğini söyleyerek boş kağıt talep etti.

Ünlü oyuncu Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu kullanmak üzere Beşiktaş'ta bulunan Tevfik Fikret İlkokulu'na geldi.

Kısa süre önce eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ ve oğlu Ali Akbağ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi için oyunu Beşiktaş'ta kullandı.

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1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Akbağ, "Sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı.

"İÇERİDE PROVA YAPABİLİYOR MUYUZ?"

Akbağ, sandık görevlilerine "doğru basmak istiyorum, içeride prova yapabiliyor muyuz" diye sordu. Sandık görevlilerinin "içeride boş kağıt var" cevabını vermesi üzerine Akbağ kabine girerek oyunu kullandı. 1071 nolu sandıkta oyunu kullanan Demet Akbağ, "sık sık kullanıyoruz. Hayırlısı olsun teşekkür ederim' diyerek okuldan ayrıldı. (İHA)

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