Bulaşık makinesinde yıkanan bardakların zaman zaman yumurtayı andıran ağır bir kokuya sahip olması, sanılanın aksine her zaman kullanılan deterjandan kaynaklanmıyor. Makinenin içerisinde biriken organik atıklar, bakteriler ve yetersiz temizlik de bu kokunun ortaya çıkmasına neden olabiliyor.

Özellikle yumurta, balık ve et gibi protein açısından zengin yiyeceklerin kalıntıları, parçalanırken kükürt içeren kötü kokulu bileşiklerin oluşmasına yol açabiliyor.

MAKİNENİN FİLTRESİNİ KONTROL EDİN

Bulaşık makinesinin alt kısmında bulunan filtre, yıkama sırasında tabaklardan ayrılan yemek artıklarının tutulmasını sağlıyor. Ancak düzenli olarak temizlenmeyen filtrede zamanla yağ ve gıda kalıntıları birikebiliyor. Nemli ortamda kalan bu artıklar, bakterilerin çoğalmasına ve kötü kokuların oluşmasına zemin hazırlıyor. Yıkama sırasında dolaşan su nedeniyle bardaklar da bu kokudan etkilenebiliyor.

Makinenin filtresini kullanım kılavuzuna uygun şekilde çıkararak ılık su ve yumuşak bir fırçayla temizlemek, sorunun giderilmesine yardımcı olabiliyor.

SÜREKLİ KISA PROGRAM KULLANANLAR DİKKAT

Bulaşık makinesini sürekli kısa veya düşük sıcaklıklı programlarda çalıştırmak, özellikle yoğun yağ ve yemek kalıntılarının yeterince temizlenmemesine neden olabiliyor. Belirli aralıklarla makinenin bakım programını çalıştırmak veya üreticinin önerdiği yüksek sıcaklıklı temizlik programını kullanmak, içeride biriken kalıntıların giderilmesine yardımcı oluyor. Ayrıca püskürtme kollarındaki küçük deliklerin tıkanması da suyun bulaşıklara yeterince ulaşmasını engelleyebiliyor.

YUMURTA KOKUSUNU ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Makineye yerleştirmeden önce tabaklardaki büyük yemek artıklarını sıyırın.

Bulaşık makinesinin filtresini düzenli olarak temizleyin.

Püskürtme kollarının tıkalı olup olmadığını kontrol edin.

Makineyi kapasitesinden fazla doldurmayın.

Yıkama tamamlandıktan sonra üreticinin talimatlarına uygun şekilde makinenin havalanmasını sağlayın.

Belirli aralıklarla bulaşık makinesinin bakım programını çalıştırın.

SORUN SUYUN KENDİSİNDEN DE KAYNAKLANABİLİR

Makinenin temizlenmesine rağmen yumurta kokusu devam ediyorsa su kaynağını da kontrol etmek gerekiyor. Özellikle çürük yumurtayı andıran kokular, suda bulunan hidrojen sülfürden kaynaklanabiliyor.

Musluktan akan suda da benzer bir koku hissediliyorsa sorun bulaşık makinesinden değil, su tesisatından veya sıcak su sisteminden kaynaklanıyor olabilir.

Makinenin tabanında kirli su birikmesi ve tahliye sistemindeki sorunlar da kötü kokuya neden olabiliyor. Düzenli temizliğe rağmen geçmeyen kokularda teknik servis desteği almak faydalı olabilir