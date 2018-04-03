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Demet Akbağ ve Ata Demirer'den yeni film müjdesi

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.04.2018 21:57 | Son Güncelleme

Demet Akbağ, Ata Demirer'le birlikte yeni bir film çekeceklerini müjdeledi: "Ata, senaryoyu yazmaya başladı. Ağustos, eylül gibi filmi çekeriz."

Demet Akbağ ve Ata Demirer'den yeni film müjdesi

Demet Akbağ, ÇABA Derneği'nin 'Evimizin Sağlık Elçileri' projesi kapsamında Büyük Truva Oteli'nde Çanakkaleli kadınlarla buluştu. Etkinlik sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan usta oyuncu, Ata Demirer'in senaryo yazmaya başladığını söyledi.

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Akbağ, yaz sonunda yeni bir film çekeceklerini müjdeledi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
Seyirci Eyyvah Eyvah'ın devamını bekliyor ancak biz yapmış olmak için bir şey yapmak istemiyoruz, içimize sinmeli. Ata da ısrarla yeni bir şey üretmek istiyor. Akbağ "Aramızda abla-kardeş ilişkisi de olduğu için birlikte üretmeyi, çalışmayı seviyoruz. Yeni filmi ağustos ya da eylül gibi çekeriz" dedi.

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Demet Akbağ ile Ata Demirer bugüne kadar; Neredesin Firuze, Eyvah Eyvah, Eyvah Eyvah 2, Eyvah Eyvah 3 ve Niyazi Gül Dört Nala gibi yapımlarda birlikte rol aldı.

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Ata Demirer Demet Akbağ

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