Demet Akbağ ve Evrim Alasya Akrep dizinde buluştu! İşte Akrep dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve fragmanı

Yıllardır sadece filmlerde rol alan Demet Akbağ, yeni dizisiyle hayranlarını şaşırtacak. Akrep dizisinde Demet Akbağ ile birlikte son olarak Kırmızı Oda'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Evrim Alasya da başrolde oynayacak.

Düşmanını zehirlediği gibi, kendini de sokmayı bilen ‘Akrep’, geçmişin aynasından bugünün savaşını yaşayan iki kadının hikayesini konu alıyor. İhanetin, lanetin, aşkın ve anneliğin savaşı ile dolu bir 'Akrep' dövüşü, seyirciyi farklı bir hikayenin içine sokacak.

Erkan Birgören’in senaryosunu yazdığı, Gökçen Usta’nın yönetmenliğini üstlendiği dizinin başrolünde uzun bir süre sonra ekrana dönen usta oyuncu Demet Akbağ ile son dönemin en çok konuşulan oyuncularından Evrim Alasya’yla birlikte usta aktör Bekir Aksoy ve genç kuşağın yetenekli ismi Yusuf Çim yer alıyor.

Akrep’in oyuncu kadrosu usta ve yetenekli isimleri buluşturmasıyla olduğu kadar yıldız adayı genç oyuncularıyla da çok konuşulacak. Aslı Melisa Uzun, Beril Pozam, Taha Baran Özbek, Esila Umut, Müge Su Şahin, Ahsen Türkyılmaz, Demet Gül, Akrep’in dikkat çeken isimleri. Yapımını, 1441 Production adına İrfan Şahin’in üstlendiği Akrep dizisinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Erkan Birgören kaleme alıyor.



