Demet Akbağ'ın anne acısı... Dostları yalnız bırakmadı

Dün hayatını kaybeden Benan Yavuzkol’un (82) cenazi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.
Demet Akbağ'ın anne acısı
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İş ve sanat camiasından birçok isim Demet Akbağ ve Sedef İybar’ı bu acı günlerinde yalnız bırakmadı. Akbağ ve İybar taziyeleri tek tek kabul etti.
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Cenaze törenine başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere Kıvanç Tatlıtuğ, Gonca Vuslateri, Oktay Kaynarca, Kubat, Ceylan Çapa, Burak Sağyaşar, Emel Müftüoğlu, Rasim Öztekin, Adnan Polat, Sırrı Süreyya Önder, Oya Başar, Esra Erol, Erdal Özyağcılar, Necati Akpınar, Timur Savcı ve Ercan Saatçi katıldı.
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