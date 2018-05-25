MAGAZİN

Demet Akbağ'ın anne acısı... Dostları yalnız bırakmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2018 14:32 | Son Güncelleme

Oyuncu Demet Akbağ ve sunucu Sedef İybar’ın annesi Benan Yavuzkol son yolculuğuna uğurlandı.

Dün hayatını kaybeden Benan Yavuzkol’un (82) cenazi öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi.

Demet Akbağ'ın anne acısı

1 / 18

İş ve sanat camiasından birçok isim Demet Akbağ ve Sedef İybar’ı bu acı günlerinde yalnız bırakmadı. Akbağ ve İybar taziyeleri tek tek kabul etti.
2 / 18

Cenaze törenine başta Yılmaz Erdoğan olmak üzere Kıvanç Tatlıtuğ, Gonca Vuslateri, Oktay Kaynarca, Kubat, Ceylan Çapa, Burak Sağyaşar, Emel Müftüoğlu, Rasim Öztekin, Adnan Polat, Sırrı Süreyya Önder, Oya Başar, Esra Erol, Erdal Özyağcılar, Necati Akpınar, Timur Savcı ve Ercan Saatçi katıldı.
3 / 18

4 / 18

5 / 18

6 / 18

7 / 18

8 / 18

9 / 18

10 / 18

11 / 18

12 / 18

13 / 18

14 / 18

15 / 18

16 / 18

17 / 18

18 / 18

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demet Akbağ anne Cenaze

En Çok Okunan Haberler

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Mardin'de askere ve polise linç girişimi iddiası!

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Muharrem İnce'nin katıldığı canlı yayında Hande Fırat'ın tavırları dikkat çekti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bella Thorne'un koltuk altı tüyleri olay oldu!

Bella Thorne'un koltuk altı tüyleri olay oldu!

Brad Pitt tacizciyi dövmüş!

Brad Pitt tacizciyi dövmüş!

Playboy modeli oğlunu balkondan itip intihar etti!

Playboy modeli oğlunu balkondan itip intihar etti!

Şahin Irmak'tan ilginç Orhan Gencebay paylaşımı

Şahin Irmak'tan ilginç Orhan Gencebay paylaşımı

Birce Akalay'dan Sarp Levendoğlu itirafı

Birce Akalay'dan Sarp Levendoğlu itirafı

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya sürpriz

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya sürpriz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.