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Demet Evgar'ın tören sonunda yaptığı hareket gündem oldu! Mert Yazıcıoğlu'nu görünce müdahale etti! O anlara yorum yağdı...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
09.12.2024 17:21
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Pantene Altın Kelebek Ödülleri bu yıl da sahiplerini buldu. Yılın en iyi kadın oyuncusu Bahar dizisinin başrolü Demet Evgar oldu. Ünlü oyuncu konuşmasıyla geceye damga vururken Mert Yazıcıoğlu'na yaptığı hareket gündem oldu.

Demet Evgar'ın tören sonunda yaptığı hareket gündem oldu! Mert Yazıcıoğlu'nu görünce müdahale etti! O anlara yorum yağdı...

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni, 50. kez birçok ünlü şarkıcı, oyuncu ve sanatçıyı bir araya getirdi. Görkemli bir törenle birçok farklı dalda ödül sahiplerini buldu. Bahar dizisiyle seyirciyi ekrana kilitlemeyi başaran Demet Evgar da "En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü" aldı.

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Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte tam liste... Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? İşte tam liste...

Evgar ödül konuşmasıyla geceye damga vuran isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu, "Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım, benim için biraz daha kolay olacaktı. Güven meselesini kazanabilmek için, erkeğin sadece erkek olması yeterli iken, büyük banka reklamlarında, otomobil reklamlarında, eğer trajik bir hata yapmadıysa ya da politik olarak üzerinde bir oyun oynanmadıysa, genelde erkek tercih ediliyor. Neden? Çünkü bizim malımız ve canımız erkekten soruluyor. Ama canımızın da malımızın da durumu ortada. Kadın meselesini ne zaman yarılamış oluruz? Erkeğin de birinci meselesi olduğu zaman ve kadının eşit hak ve özgürlüklere sahip olamaması, insan hakları ihlali olarak görüldüğünde!" dedi.

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YAPTIĞI HAREKET GÜNDEM OLDU!

Tören sonunda klasikleşen Altın Kelebek pozu için bütün ödül alan isimler sahneye çıktı. Demet Evgar, "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü alan Mert Yazıcıoğlu'nun arkada kaldığını görünce hemen müdahale etti.

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Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nu elinden tutarak öne getirdi. Evgar'ın bu hareketi ise gündem oldu ve çok sevildi.

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Sosyal medyada ise o anlara yorum yağdı:

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Anahtar Kelimeler:
Demet Evgar
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