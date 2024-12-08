Adaylıktan çekilmişti! Müge Anlı ödül töreninde Çağla Şıkel'e laf attı! Yüzü düştü, o anlar gündemde!

Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yıllarca başarılı sunucu Müge Anlı, "En iyi kadın sunucu" ve "En iyi gündüz kuşağı programı" ödüllerini kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl Müge Anlı, En iyi gündüz kuşağı programı ödülünü Esra Erol'a kaptırmıştı.

Geçtiğimiz yıl en iyi kadın sunucu ödülünü alan Müge Anlı, ödül törenine katılmamıştı. Sevilen sunucu daha sonra programında ödülle ilgili konuşmuştu. Anlı, "Ben buradan da duyurmuş olayım. Artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum. 11. ödülümü de alıp bundan sonra yeni arkadaşlarımızı izleme taraftarıyım." sözleriyle aday olmak istemediğini açıklamıştı.

ÇAĞLA ŞIKEL'E LAF ATTI!

Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı Meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Anlı, ödül konuşması sırasında adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuştu. Anlı, "Defalarca Altın Kelebek ödülünün sahibi oldum. Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum. " dedi. Çağla Şıkel'le ilgili sözleri ise gündem oldu.

Çağla Şıkel'in yüzünün düşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar Müge Anlı'yı destekledi kimileri de eleştirdi.