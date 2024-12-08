MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Adaylıktan çekilmişti! Müge Anlı ödül töreninde Çağla Şıkel'e laf attı! Yüzü düştü, o anlar gündemde!

Adaylıktan çekilmişti! Müge Anlı ödül töreninde Çağla Şıkel'e laf attı! Yüzü düştü, o anlar gündemde!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
08.12.2024 22:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde adaylıktan çekildiğini duyuran Müge Anlı bu yıl meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Anlı, ödül konuşmasını yaparken adaylıktan neden çekildiğini anlattı ve Çağla Şıkel'e laf attı. O sözleri ise gündem oldu.

Adaylıktan çekilmişti! Müge Anlı ödül töreninde Çağla Şıkel'e laf attı! Yüzü düştü, o anlar gündemde!

Her yıl düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde yıllarca başarılı sunucu Müge Anlı, "En iyi kadın sunucu" ve "En iyi gündüz kuşağı programı" ödüllerini kazanmıştı. Geçtiğimiz yıl Müge Anlı, En iyi gündüz kuşağı programı ödülünü Esra Erol'a kaptırmıştı.

s-a6d8c1eca8895a152da4d11f711766

Geçtiğimiz yıl en iyi kadın sunucu ödülünü alan Müge Anlı, ödül törenine katılmamıştı. Sevilen sunucu daha sonra programında ödülle ilgili konuşmuştu. Anlı, "Ben buradan da duyurmuş olayım. Artık daha genç arkadaşlarımız, daha yeni işe başlayan arkadaşlarımız bence bu mutluluğu ve gururu yaşasınlar. Ben artık Altın Kelebek'te aday gösterilmek istemiyorum. 11. ödülümü de alıp bundan sonra yeni arkadaşlarımızı izleme taraftarıyım." sözleriyle aday olmak istemediğini açıklamıştı.

mugeanli-1

Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları... Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

ÇAĞLA ŞIKEL'E LAF ATTI!

Bu yıl 50. kez düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde Müge Anlı Meslekte 35. yıl ödülünü aldı. Anlı, ödül konuşması sırasında adaylıktan çekilmesiyle ilgili konuştu. Anlı, "Defalarca Altın Kelebek ödülünün sahibi oldum. Geçtiğimiz yıl da bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri aralarında sevgili Çağla Şıkel'in de bulunduğu değerleri dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor. Biz onunla aynı kategoride yarışınca şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı. Bence bu hayatımda duyduğum en onur verici iltifatlardan biriydi. Teşekkür ediyorum. " dedi. Çağla Şıkel'le ilgili sözleri ise gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2024-12-08 223724

Çağla Şıkel'in yüzünün düşmesi de dikkatlerden kaçmadı. Bazı kullanıcılar Müge Anlı'yı destekledi kimileri de eleştirdi.

Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı? Altın Kelebek Ödülleri'ni kimler kazandı?

Ekran görüntüsü 2024-12-08 224137

Ekran görüntüsü 2024-12-08 224227

Ekran görüntüsü 2024-12-08 222144

Ekran görüntüsü 2024-12-08 222151

Ekran görüntüsü 2024-12-08 223822

Ekran görüntüsü 2024-12-08 223856

Ekran görüntüsü 2024-12-08 223933

Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu! Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu!
Anahtar Kelimeler:
Çağla Şıkel Müge Anlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

Altın Kelebek'te en iyi diziye tepki yağdı! Torpil iddiaları...

Netanyahu "Anlaşma çöktü" dedi İsrail işgal etti! Şam'a hava saldırısı da yaptılar

Netanyahu "Anlaşma çöktü" dedi İsrail işgal etti! Şam'a hava saldırısı da yaptılar

Rusya'dan Esad açıklaması: Ailesi ile birlikte Moskova'ya ulaştı, sığınma hakkı tanındı

Rusya'dan Esad açıklaması: Ailesi ile birlikte Moskova'ya ulaştı, sığınma hakkı tanındı

Galatasaray maçının hakemine sert tepki

Galatasaray maçının hakemine sert tepki

Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu!

Çocuk oyuncunun ödül konuşması törene damga vurdu!

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray maçının hakemine çok sert çıkıştı! "Bana operasyon yapıyorlar"

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray maçının hakemine çok sert çıkıştı! "Bana operasyon yapıyorlar"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.