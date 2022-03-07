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Demet Evgar kimdir, aslen nereli? Tek kişilik protestosu olay oldu! Oyuncu Demet Evgar kaç yaşında ve evli mi, sevgilisi kimdir?

07.03.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın hayatı, memleketi, yaşı gibi konular merak edildi. Kadın hakları konusunda oldukça hassas isimlerden olan Demet Evgar, 8 Mart öncesinde yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti ve tek kişilik bir protesto gösterisinde bulundu. Peki Demet Evgar kimdir, aslen nereli? Oyuncu Demet Evgar kaç yaşında ve evli mi? İşte hayatı ve merak edilenler!

Demet Evgar kimdir, aslen nereli? Tek kişilik protestosu olay oldu! Oyuncu Demet Evgar kaç yaşında ve evli mi, sevgilisi kimdir?

Oyuncu Demet Evgar, kadın hakları ile ilgili tek kişilik bir prostesto gösterisinde bulundu. Yapmış olduğu gösterinin ardından hayatı ve memleketi gibi konular merak edildi. Peki Demet Evgar kimdir, aslen nereli?

DEMET EVGAR KİMDİR?

19 Mayıs 1980 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Demet Evgar, oyunculuğa henüz 17 yaşındayken Manisa'da bulunan ve amatör bir topluluk olan Afsem Tiyatrosu'nda başlamıştır. İlk sahne deneyimini buradayken yer aldığı Ray Cooney Kaç Baba Kaç isimli oyunla kazanmıştır. Daha sonra lisans eğitimi için İstanbul'a gelmiş olan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünden mezun olmuştur. Demet Evgar, konservatuvar eğitimi aldığı yıllarda arkadaşlarıyla beraber "Tiyatro Kılçık" isminde bir sanat topluluğu kurmuştur ve bu toplulukta oyuncu ve oyun yazarı olarak çalışmıştır. Sonrasında Kenter Tiyatrosu’nda ''Aşk Çemberi'' adlı oyunda, ardından ise Tiyatro Kılçık'ta ''Takanlar ve Takılanlar'' ve ''Ayşegül Hindistan’da'' isimli oyunlarda boy göstermiştir.

Aslı ile Kerem, Bütün Çocuklarım ve Emret Komutanım gibi dizilerde rol almış olan ve büyük beğeni toplayan Demet Evgar, televizyon dizilerinin yanında Banyo ve Beyza’nın Kadınları adlı sinema filmlerinde oynamıştır. Demet Evgar'ın kitlelerce tanınmasını sağlayan proje ise ilk önce Türkmax'te yayınlanan, ardından Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan 1 Erkek, 1 Kadın isimli televizyon dizisidir.

Demet Evgar, 2018 senesinde yayınlanan TV dizisi Avlu ile dikkatleri yeniden üzerine çekmiştir. Demet Evgar, Avlu'da Ceren Moray, Kenan Ece, Şebnem Dönmez, Teoman Kumbaracıbaşı gibi isimlerle başrolde yer almıştır. Komedi haricinde pek çok dizide de rol alan oyuncu Vatanım Sensin dizisinde Kara Fatma lakabı ile anılan Fatma Seher’e hayat vermiştir.

DEMET EVGAR'IN SEVGİLİSİ KİM?

Türkiye'nin tanınan oyuncularından biri olan Demet Evgar'ın özel hayatı, evlenip evlenmediği ve sevgilisinin kim olduğu da merak ediliyor. Evgar, daha önce hiç evlilik yapmamıştır ve uzun süredir Levent Babataş ile beraberdir.

DEMET EVGAR'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Bir Kadın Bir Erkek (2009) Zeynep
Güneşi Gördüm (2009) Havar
2010 Yahşi Batı Suzan Van Dycke
2010 Vay Arkadaş Nil
2013 Sen Aydınlatırsın Geceyi Yasemin
2015 Yok Artık! Ceyda
2015 Kötü Kedi Şerafettin Misket ve Tacettin (ses)
Yedi Numara (2000) Yeliz
Aslı ile Kerem (2002) Yeliz
Yuvam Yıkılmasın (2003) Hülya
Çınaraltı (2003) Nilüfer
Bütün Çocuklarım (2004) Eyşan
Emret Komutanım (2005) Üsteğmen Çiğdem
Banyo (2005)
Beyza'nın Kadınları (2005) Beyza Türker
Erkekler Ağlamaz (2006)

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Dünya Kadınlar Günü kadın cinayeti Demet Evgar
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