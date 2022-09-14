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  4. Demet Özdemir derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Takipçilerden yorum yağdı

Demet Özdemir derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Takipçilerden yorum yağdı

14.09.2022 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çilek Kokusu, Doğduğun Ev Kaderindir ve Erkenci Kuş gibi pek çok dizide rol alan Demet Özdemir sosyal medyada sık sık konuşula isimlerinden başında geliyor. Geçtiğimiz günlerde Oğuzhan Koç ile dünyaevine giren isim, Koç ile tatile çıkmış ve tekne paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu. Özdemir, şimdi ise göğüs dekolteli pozuyla büyüledi.

Demet Özdemir derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Takipçilerden yorum yağdı

Son olarak Disney Plus'ta dizisi yayına giren ve katıldığı etkinlikte şıklığıyla güne damgasını vuran Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti. Ünlü isim, bu kez derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

DEMET ÖZDEMİR GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla olay olan Demet Özdemir, sosyal medyada özel hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

Disney Plus gecesinde güzelliğiyle etkinliğe damga vuran oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu.

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Oğuzhan Koç ile balayına çıkan isim, tatil pozlarıyla sevenlerini büyülemişti.

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TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü isim, bu kez derin göğüs dekolteli beyaz kıyafetiyle takipçilerinden beğeni aldı. Özdemir'in paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

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İşte Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

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