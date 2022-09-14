Demet Özdemir derin göğüs dekolteli pozuyla mest etti! Takipçilerden yorum yağdı

Son olarak Disney Plus'ta dizisi yayına giren ve katıldığı etkinlikte şıklığıyla güne damgasını vuran Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti. Ünlü isim, bu kez derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

DEMET ÖZDEMİR GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA BÜYÜLEDİ

Geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla olay olan Demet Özdemir, sosyal medyada özel hayatından kesitler paylaşmaya devam ediyor.

Disney Plus gecesinde güzelliğiyle etkinliğe damga vuran oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmuştu.

Oğuzhan Koç ile balayına çıkan isim, tatil pozlarıyla sevenlerini büyülemişti.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü isim, bu kez derin göğüs dekolteli beyaz kıyafetiyle takipçilerinden beğeni aldı. Özdemir'in paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

İşte Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



