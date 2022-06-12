Demet Özdemir havuz kenarında süper minisiyle boy gösterdi! Oğuzhan Koç dayanamadı

Oğuzhan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncu Demet Özdemir yaz sezonunu bikinili pozlarıyla açmıştı. Arkadaşlarıyla tatilde stres atan güzel oyuncu siyahlar içindeki verdiği pozlarla hayranlarını mest etti.
Hazal Kaya ve Selin Şekerci’nin olduğu arkadaş grubuyla tatile çıkan Özdemir siyah süper minisiyle havuz kenarına indi.
Havuz kenarından pozlarını paylaşan Demet Özdemir hayranlarının dikkatini çekti.
Oğuzhan Koç sevgilisinin pozuna hemen kalp emojisi koydu.
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