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  4. Demet Özdemir iddialı pozlarıyla büyüledi! Shopsuz halini görenler inanamadı

Demet Özdemir iddialı pozlarıyla büyüledi! Shopsuz halini görenler inanamadı

04.09.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şimdilerde Adım Farah dizisinde rol alan Demet Özdemir Venedik Film Festivali'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü aldı. İddialı tarzıyla dikkat çeken Özdemir'in shopsuz ve filtresiz hali sosyal medyayı salladı.

Oğuzhan Koç ile ayrılığı uzun süre gündemden düşmeyen Demet Özdemir yer aldığı projeler ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor. Venedik Film Festivali kapsamında bu yıl 21'incisi düzenlenen Kineo Ödül Töreni'nde "Uluslararası En İyi Oyuncu" ödülünü alan Özdemir sosyal medyada gündem oldu.

demet-özdemir-iddialı-pozlar

Ödül gecesine katılan Özdemir, dünyaca ünlü bir markanın yırtmaçlı siyah elbisesini tercih etti.

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Ödülünü almadan önce Venedik sokaklarında ve gondolda, ünlü Fransız fotoğraf sanatçısı Nicolas Gerardin'e poz veren ünlü isim Instagram hesabından bu fotoğrafları paylaştı.

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Fotoğrafların ardından Özdemir'in filtresiz ve shopsuz hali sosyal medyada gündem oldu.

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Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç film festivali

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