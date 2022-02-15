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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Sevgililer Günü'nde 'Evet' dedi

15.02.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yılın sürpriz aşıkları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, nikah masasına oturuyor. Özdemir, Sevgililer Günü'nde Koç'un evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdi.

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç evleniyor! Sevgililer Günü'nde 'Evet' dedi

Oyuncu Demet Özdemir ile müzisyen Oğuzhan Koç, dünya evine giriyor. Ünlü çift evlilik yolunda ilk adımı attı. Oğuzhan Koç, hazırladığı sürpriz organizasyonla Demet Özdemir’e evlenme teklifi etti.

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Sakiler Grubu'nun da şarkılarıyla eşlik ettiği organizasyonda Demet Özdemir, Oğuzhan Koç’un ‘Dünyadan Uzak’ şarkısıyla evlilik teklifine ‘evet’ yanıtını verdi.

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İkili, müjdeli haber sonrasında objektiflere böyle poz verdi. Özdemir'in tektaş yüzüğü dikkatlerden kaçmadı. 4 karatlık yüzüğün ünlü oyuncu için özel olarak tasarlandığı belirtildi.

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Çiftin bu yaz nikah masasına oturması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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