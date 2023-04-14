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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanmadan önce gayrimenkule yatırım yapmış! Alaçatı’daki eve bakın ne kadar ödemişler

14.04.2023 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç anlaşmalı boşanmaya karar vererek evliliklerini 8 ayda noktaladı. Görkemli bir düğünle evlenen çift boşanmadan önce Alaçatı'da gayrimenkule yatırım yapmış. Çiftin aldıkları daireye ödedikleri para ortaya çıktı.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç boşanmadan önce gayrimenkule yatırım yapmış! Alaçatı’daki eve bakın ne kadar ödemişler

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz sene ağustos ayında İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmişti. İkili aralarındaki sorunları halledemedi ve boşanma kararı aldı.

Çift, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp sona erdirme kararı aldığımız doğrudur. Karşılıklı saygı ve anlayışlı çerçevesinde aldığımız bu kararın, ailelerimizi ve büyüklerimizi de etkileyeceğini biliyor; onları üzmeden, yıpratmadan bu süreci en hassas şekilde yürütmek için elimizden geleni yapıyoruz. Siz basın mensubu arkadaşlarımızın da bu süreci aynı hassasiyetle yaklaşmasını önemle rica ediyoruz" açıklaması yaptı.

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MAL PAYLAŞIMI NASIL OLACAK?

İkilinin, evliliğinde kriz olmadan hemen önce Alaçatı’dan 15 milyon TL'ye ev aldığı ortaya çıktı.

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SnobMagazin'in haberine göre; dublex daire beğenen Oğuzhan Koç 15 milyon TL'ye aldığı evi için heyecanlıydı. İkilinin boşanma sürecinde mal paylaşımını nasıl yapacağı ise henüz bilinmiyor.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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