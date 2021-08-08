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Demet Özdemir'in 14 bin 863 TL'lik elbisesi rüküş bulundu

08.08.2021 10:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile mutlu bir ilişkisi olan Demet Özdemir'in pahalı kıyafetleri yine gündemde. Demet Özdemir'in 14 bin 863 TL'lik elbisesi sosyal medyada gündem oldu.

Demet Özdemir'in 14 bin 863 TL'lik elbisesi rüküş bulundu

Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kıyafetlerinin fiyatlarıyla sık sık gündem oluyor.

Zaman zaman giydiği ve paylaştığı şeylerin reklam için olduğu ve bu eşyalara para ödemediği konuşulsa da Özdemir'in her yaptığı günlerce konuşuluyor. Son olarak sarı elbisesiyle Özdemir gündeme geldi.

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"Fenomenler ne giymiş?" hesabı Özdemir'in elbisesinin fiyatını paylaştı. 4 bin 863 TL'lik elbisenin altına 345 TL'lik bir sandalet giyen Özdemir tarzıyla kendini konuşturdu.

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Özdemir'in bu pahalı kıyafeti çoğu takipçi tarafından rüküş bulunurken elbisenin fiyatı da abartı bulundu. Özdemir'in elbisesine dair kullanıcılar "Bu ne rüküşlük", "Bu fiyata on tane güzel elbise alınır" yorumlarından bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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