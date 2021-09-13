Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i düğünde yalnız bıraktı! Son paylaşımı olay oldu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, hem projeleri hem de sosyal medyada paylaştıklarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz gün sütyensiz tarzıyla dikkat çeken Demet Özdemir'in evlenen ablası Derya Özdemir'i düğünde yalnız bıraktığı iddia edildi.

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir Yalçın Kapı'yla evlendi. Demet Özdemir'in Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği söylenirken, o dönemde oyuncu ve Derya Özdemir'in arasının açık olduğu iddia edildi.

Demet Özdemir, ablası Derya Özdemir ve Yalçın Kapı'nın 10 gün önce düzenlediği yemeğe ise gitti. Derya Özdemir, mutlu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Demet Özdemir ablasıyla arasının açık olduğuna dair söylenen iddialara fotoğrafla yanıt verdi. Güzel oyuncu iddiaları sosyal medya hesabından “Ablamla aram çok çok çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün…” diyerek yalanladı.

Özmedir ve ablasının fotoğrafına beğeni yağarken benzerlikleri de dikkat çekti.



