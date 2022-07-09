Demet Özdemir'in derin göğüs dekolteli paylaşımı olay oldu! Siyah elbisesiyle nefes kesti

Geçtiğimiz günlerde Disney Plus etkinliğinde şıklığıyla güne damgasını vuran ve son olarak Oğuzhan Koç ile tatilde görüntülenen Demet Özdemir sosyal medyada oldukça aktif olan ünlülerin başında geliyor. Ünlü isim, bu kez derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı.

DEMET ÖZDEMİR DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUYLA OLAY OLDU!

Geçtiğimiz günlerde tekne pozlarıyla olay olan Demet Özdemir, sosyal medyada özel hayatından kesitler paylaşmayı sürdürüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Disney Plus gecesine katılan ve güzelliğiyle etkinliğe damga vuran oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Oğuzhan Koç ile nişanlanmıştı.

Oğuzhan Koç ile ön balayına çıkan isim, tekneden paylaşımda bulunmuş ve mini elbiseli pozlarıyla takipçilerini mest etmişti.

TAKİPÇİLERDEN BEĞENİ YAĞDI

Ünlü isim, bu kez derin göğüs dekolteli mini siyah elbisesiyle olay oldu. Özdemir'in paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum ve beğeni yağdı.

"GÖZLERİM KAMAŞTI"

Bazı takipçiler ünlü isme "Gözlerim kamaştı", "Çok mu güzeliz yine" yorumlarında bulundu.

İşte Özdemir'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



