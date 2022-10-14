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Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın son bölümüne sevişme sahnesi damga vurdu

14.10.2022 14:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 ay önce müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile dünya evine giren başarılı oyuncu Demet Özdemir, son günlerde dijital bir platformda yayınlanan dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' ile gündeme geliyor. Başrolü Buğra Gülsoy ile paylaşan Özdemir, dizinin yayınlanan son bölümüne başarılı oyuncu Metin Akdülger ile yakınlaşınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Demet Özdemir'in yeni dizisi 'Dünyayla Benim Aramda'nın son bölümüne sevişme sahnesi damga vurdu

Geçtiğimiz Ağustos ayında müzisyen ve oyuncu Oğuzhan Koç ile görkemli bir düğünle dünya evine giren başarılı oyuncu Demet Özdemir, yeni diziyle gündemde! Dijital bir platformda yayınan 'Dünyayla Benim Aramda' sık sık sevişme sahneleriyle gündeme geliyor.

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Geçtiğimiz haftalarda Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, Zerrin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki Buğra Gülsoy ile Demet Özdemir'in yatak sahnesi gündem olmuş, magazin programında yorumcu olan Seren Serengil, söz konusu sahneler için "Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Oğuzhan'ın suçu ne?" demişti.

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Dizinin son yayınlanan bölümünde Demet Özdemir'in canlandırdığı karakter, sağlıklı yaşam koçu olarak hayatına giren Metin Akdülger'in canlandırdığı karakterle yakınlaşıyor.

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Yeni evlenen Demet Özdemir'in dizide sık sık sevişme sahnelerinde yer alması sosyal medyada da gündeme geldi.

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Bir kesim Özdemir'in mesleğini icra ettiğini ve bunda tuhaf bir durum olmadığını dile getirse de bir kesim bu durumu eleştirdi.
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DİZİNİN KONUSU

Dünyayla Benim Aramda, uzaklaştığı sevgilisiyle ilişkisini ayakta tutmaya çalışan bir kadına odaklanıyor. İçindeki boşluğu aşkla doldurmaya çalışan kadın, zaman geçtikçe sevgilisinden uzaklaşır.

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Demet Özdemir Metin Akdülger Oyuncu tekindor
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