Demet Özdemir'in doğum günü tarzı sosyal medyanın diline düştü! Oversize kombinine yorum yağdı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

31'nci yaş gününü özel bir davet ile kutlayan Demet Özdemir doğum günü tarzı sosyal medyanın diline düştü. Ünlülerin akın ettiği gecede Özdemir oversize ceket kombiniyle dikkat çekti.

Doğum gününü kalabalık bir grup arkadaşıyla Yunanistan’ın süperstarı Anna Vissi ile sahnede kutlayan Özdemir'in o anları gündem olurken tarzı hiç beğenilmedi.

Gri, ışıltılı kumaş oversize bir ceket giyen Demet Özdemir kombinini siyah mini eteği ve siyah bluz ile tamamladı.

Ünlü ismin kombinine; 'Ceket dedesinin yadigari galiba', 'Memur gibi olmuş', 'Hiç yakışmamış', 'Yaşlanmış gibi geldi', 'Yaşından büyük göstermiş' gibi yorumlar yapıldı.







