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Demet Özdemir'in kombini 111 bin 500 TL! Sadece küpesinin fiyatı...

14.04.2022 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bebek'te Oğuzhan Koç ile görüntülenen Demet Özdemir kombiniyle dikkat çekti. Demet Özdemir'in üzerindeki lüks markalara ait parçaların fiyatları dudak uçuklattı.

Demet Özdemir'in kombini 111 bin 500 TL! Sadece küpesinin fiyatı...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden ve yeni başlayacağı dizisinin sete çıktığını söyleyen Özdemir, "Fazla konuşamıyorum. Vallahi yasak" ifadelerini kullandı.

Demet Özdemir açıklama yaptığı sırada kombini dikkat çekti.

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İddialara göre Özdemir'in küpeden ayakkabıya üzerindekilerin toplamı 111 bin 500 TL! ediyor. 2. Sayfa'nın haberine göre oyuncunun montu 43 bin TL, çantası 33 bin TL, küpeleri 20 bin 500 TL ve ayakkabısı ise 15 bin TL değerinde.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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