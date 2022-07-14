Demet Özdemir'in tatili kötü bitti! Koronaya yakalanınca film seti ertelendi

28 Ağustos'ta Oğuzhan Koç ile evlenecek olan Demet Özdemir cephesinden kötü haber geldi. Düğün için 4 milyon lira masraf yapacak olan Özdemir ve Koç çifti bir süredir tatildeydi. Arkadaşlarıyla doya doya güneşin ve denizin tadını çıkaran Özdemir yeni filmi için sete çıkmadan önce virüsü kaptı.

Demet Özdemir, bu hafta sonu film setine çıkmak için hazırlık yapıyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özdemir’in koronaya yakalandığı ortaya çıktı. Ünlü oyuncu hemen karantinaya girdi. Özdemir’in sağlık durumundan dolayı film çekimleri de bir hafta ertelendi.

Öte yandan tüm dünyaca büyük ilgi gören serinin yeni filmini usta isim Kıvanç Baruönü yönetecek. “Aşk Taktikleri” serisinin ikinci filmi ünlüler geçidine de sahne olacak. Pelin Karamehmetoğlu’nun yazdığı filmde Melisa Döngel, Ceyhun Mengiroğlu, Bora Akkaş, İpek Tuzcuoğlu, Kerem Atabeyoğlu, Ümit Erdim ve Hande Yılmaz kamera karşısına geçecek.

