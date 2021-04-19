Demet Özdemir'in taytlı pozunda dikkat çeken detay

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Özdemir, bu kez paten kayarken çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu o karelerin altına “Paten kaymaya bayılıyorum. Çok profesyonel olmasam da fırsatını buldukça hemen geçiriyorum ayaklarıma, güzel havalara hazırım” notunu düştü.

Özdemir’in pembe taytında adının yazılı olması da gözden kaçmadı.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda da beyaz eşofmanlıyla, sıfır makyajlı doğal halini paylaşmıştı.

