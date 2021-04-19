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Demet Özdemir'in taytlı pozunda dikkat çeken detay

19.04.2021 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir şarkıcı Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla adından söz ettiren Demet Özdemir, hafta sonu paten kayarken çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Taytlı pozunda bir detay gözlerden kaçmadı.

Demet Özdemir'in taytlı pozunda dikkat çeken detay

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Demet Özdemir, bu kez paten kayarken çekilen karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü oyuncu o karelerin altına “Paten kaymaya bayılıyorum. Çok profesyonel olmasam da fırsatını buldukça hemen geçiriyorum ayaklarıma, güzel havalara hazırım” notunu düştü.

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Özdemir’in pembe taytında adının yazılı olması da gözden kaçmadı.

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinde 'Zeynep' karakterini canlandıran Demet Özdemir, geçtiğimiz haftalarda da beyaz eşofmanlıyla, sıfır makyajlı doğal halini paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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