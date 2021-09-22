Demet Özdemir'in tekne keyfi! Beyaz mayolu pozuna beğeni yağdı

Son olarak Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde başrol oynayan Demet Özdemir, yaz aylarında ise Netflix filmi Aşk Taktikleri'ni çekmişti. Şükrü Özyıldız'la birlikte rol aldığı filmin çekimlerinin tamamlanmasından sonra dinlenmeye çekilen Özdemir, Instagram paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Güzel oyuncu, sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte güney sahillerinde tatile çıktı.

Eylül ayında güneşin ve denizin keyfini çıkaran Özdemir, yaptığı tatil paylaşımlarıyla beğeni topluyor.

Tekne keyfi yapan Özdemir, son olarak ise beyaz mayosuyla çekilen bir pozunu paylaştı.

Ünlü oyuncunun paylaşımı saatler içinde 400 binden fazla beğeni aldı.

