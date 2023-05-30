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Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinden ne aldı? "Eski kocası arayıp çağırdı gerginlik yaşandı"

30.05.2023 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Demet Özdemir ve şarkıcı Oğuzhan Koç, sekiz aylık evliliklerini 8 Mayıs'ta Adalar Adliyesi Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla sonlandırmıştı. Geçtiğimiz günlerde eski kocasının evine giden oyuncunun o eve neden gittiği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Demet Özdemir Oğuzhan Koç’un evinden ne aldı? "Eski kocası arayıp çağırdı gerginlik yaşandı"

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç sürpriz boşanma kararıyla herkesi şaşırtmıştı. 8 ayın sonunda boşanma kararı alan çift sık sık çeşitli iddialarla gündeme geliyordu.

Adım Farah dizisiyle ekrana gelen oyuncu son olarak eski kocasının evinden çıkarken görüntülenmişti. 2. Sayfa'da eski karı-kocanın neden görüştüğüne dair detaylar gündeme geldi.

Gülşen Yüksel konuşmasında "Demet'in o gün izin günüydü, Levent'te dans stüdyosundayken Oğuzhan telefon açmış 'gel bir kahve içelim' demiş. Demet de teklifi kabul etmiş zaten kanlı bıçaklı değiller. Sohbet sırasında da küçük bir gerginlik olmuş ama tatlıya bağlanmış. Demet sözleşme ve senaryolarını da almış" dedi.

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ENGİN AKYÜREK İDDİASI YALANLANDI

Müge Dağıştanlı ise ikilinin boşanma öncesinde de adada kahve içtiklerini söyledi.

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Demet Özdemir ve Engin Akyürek arasında bir ilişkinin olmadığı da konuşuldu. Özdemir yakın çevresine bu iddiaları yalanladı.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç Oyuncu

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