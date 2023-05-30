Pınar Altuğ sandık pozuna "Memkeleti ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumu gelince...

28 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turu yapıldı. Pazar günü toplam 53 milyon 841 bin 299 seçmen oy vermek için sandığa gitti.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Pınar Altuğ idi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olmasının ardından Pınar Altuğ'un sandık pozuna yorum yağdı.

Oyuncuya "Memleketi ne zaman terk ediyorsunuz?" yorumu gelince Altuğ kendini tutamadı ve "Niye gideyim? Ben burada doğdum burada ölürüm" dedi.

"Kaybettiniz" yorumuna ise Pınar Altuğ "Ben bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum siz konuyu tam anlamamış olabilir misiniz? Ülkem için bir karar verildi belli ki sizinle aynı fikirde değilim" dedi.

