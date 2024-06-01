Demet Özdemir siyah elbisesi ile sosyal medyayı salladı! Tarzının bedeli ise dudak uçuklattı

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile evliliği kısa süren Demet Özdemir bu süreçte sık sık Yunanistan'a gitmişti. Özdemir'in 1 milyon euroya Yunanistan'ın başkenti Atina'dan ev alması çok konuşulmuştu.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Özdemir'in son paylaşımı da gündem oldu.

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu, 16.3 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından yeni pozlarını paylaştı.

PAYLAŞIMI BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Siyah uzun elbisesiyle objektif karşısına geçen 32 yaşındaki Özdemir, peş peşe yayınladığı siyah-beyaz kareleriyle binlerce beğeniye ulaştı.

Ünlü ismin çok beğenilen fotoğraf çekiminde giydiklerinin fiyatı da ortaya çıktı.

Wildest Fashion adlı Instagram sayfasının paylaşımına göre; Özdemir'in elbisesi 14 bin 250 TL, ayakkabısı ise 35 bin 249 TL değerinde.







