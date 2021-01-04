Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un, yeni yılı Alaçatı’da birlikte karşıladığı iddia edildi.

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un arasındaki aşk haberleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. İddialara göre Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.

GEÇEN YIL DA AŞK DEDİKODUSU ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.



