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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?

04.01.2021 02:16 | Son Güncelleme:
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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşk mı yaşıyor?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yıldızı Demet Özdemir ile ünlü şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç'un aşk yaşadığı iddiası magazin gündemini sarstı. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un yılbaşını Alaçatı'da birlikte geçirdikleri iddia edildi.

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un, yeni yılı Alaçatı’da birlikte karşıladığı iddia edildi.

Aşk iddialarını sürekli yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un arasındaki aşk haberleri sosyal medyanın da gündemine oturdu. İddialara göre Alaçatı'da bir otelde üç gün tatil yapan çiftten Koç, Özdemir'i O Ses Türkiye'nin yılbaşı çekimleri ve provalarında da yalnız bırakmadı.

GEÇEN YIL DA AŞK DEDİKODUSU ÇIKMIŞTI

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir aradaDemet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir arada

Geçtiğimiz yıl da Oğuzhan Koç'la görüntülenen Demet Özdemir, aşk söylentilerine, "O benim arkadaşım, beni evime bıraktı" açıklamasını yapmıştı.

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