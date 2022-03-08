Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün için denize nazır yer bakıyor

Aşk Taktikleri filmde sevişme sahneleriyle gündeme gelen ve bu sahnelerin ilişkisini bozduğu konuşulan Demet Özdemir Oğuz Koç ile bir süre önce barıştı. Evlilik teklifi alan Özdemir şimdi ise hazırlıklara başladı.

İddialara göre Demet Özdemir ve Oğuz Koç düğün için yer bakmaya başladı. Takvim'in haberine göre; hemen evlilik hazırlıklarına başlayan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyormuş.

Yaz ayında yine konuşulacak bir düğüne imza atmak isteyen Oğuzhan Koç, hem İstanbul'daki deniz kenarı mekânlara bakmış hem de Çeşme'deki beachler ile iletişime geçmiş.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, yakın zamanda düğün yerine ve mekana karar verip hazırlıklara başlayacakmış...



