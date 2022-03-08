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Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün için denize nazır yer bakıyor

08.03.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç kısa süreli ayrılığın ardından barışıp evlenmeye karar verdi. Özdemir'in oynadığı filmdeki ateşli sahneler kıskanan Koç sevgilisine kısa süre önce evlilik teklifi ederek gündeme geldi. İkili şu sıralar geçmişi unuttu ve düğün için denize nazır yer bakıyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğün için denize nazır yer bakıyor

Aşk Taktikleri filmde sevişme sahneleriyle gündeme gelen ve bu sahnelerin ilişkisini bozduğu konuşulan Demet Özdemir Oğuz Koç ile bir süre önce barıştı. Evlilik teklifi alan Özdemir şimdi ise hazırlıklara başladı.

İddialara göre Demet Özdemir ve Oğuz Koç düğün için yer bakmaya başladı. Takvim'in haberine göre; hemen evlilik hazırlıklarına başlayan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyormuş.

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Yaz ayında yine konuşulacak bir düğüne imza atmak isteyen Oğuzhan Koç, hem İstanbul'daki deniz kenarı mekânlara bakmış hem de Çeşme'deki beachler ile iletişime geçmiş.

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, yakın zamanda düğün yerine ve mekana karar verip hazırlıklara başlayacakmış...


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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç
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