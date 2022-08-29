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  4. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

29.08.2022 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir beraber olan ve beraberlikleriyle sıkça magazin gündeminde yer alan ünlü ikili Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, geçtiğimiz gün bir ömür boyu mutluluğa 'evet' dedi. Ünlü çiftin nikahınında o ismin yer almaması dikkatleri çekti.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Ağustos'taki düğünlerini 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, geçtiğimiz gün dünya evine girdi. Kutlamada birçok ünlü, ikiliyi yalnız bırakmazken, o ismin ise düğünde olmadığı görüldü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hayatını birleştirdi. İmzaları atan ikilinin düğününde Berkay sahne aldı. Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu. Ancak düğünde ünlü futbolcu Arda Turan'ın yer almadığı görüldü. Arda Turan, düğünle ilgili sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Ünlü futbolcunun düğüne davet edilip edilmediği bilinmiyor.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

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Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oğuzhan Koç magazin
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