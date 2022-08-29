Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç düğününde o detay dikkat çekti! O isim düğüne katılmadı

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Ağustos'taki düğünlerini 28 Ağustos'a ertelemişti. İkili, geçtiğimiz gün dünya evine girdi. Kutlamada birçok ünlü, ikiliyi yalnız bırakmazken, o ismin ise düğünde olmadığı görüldü.

Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hayatını birleştirdi. İmzaları atan ikilinin düğününde Berkay sahne aldı. Oğuzhan Koç'un nikah şahidi Acun Ilıcalı oldu. Ancak düğünde ünlü futbolcu Arda Turan'ın yer almadığı görüldü. Arda Turan, düğünle ilgili sosyal medya hesabından herhangi bir paylaşımda bulunmadı. Ünlü futbolcunun düğüne davet edilip edilmediği bilinmiyor.





